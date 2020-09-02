В Башкирии в школах переходят к раздельному сбору мусора

Новые контейнеры уже начались устанавливать в образовательных учреждениях.
Иное отношение к мусору теперь приходит в школы. Башкирские учебные заведения начали установку в своих стенах специальных контейнеров, которые предназначены для раздельного сбора мусора.
Порядка 200 комплектов новый контейнеров прибыли уже в 150 школ. До конца этого месяца новенькие контейнеры получат еще 250 школ.
Планируется, что до конца сентября 599 комплектов получат еще 250 школ, расположенных в городах и райцентрах на севере-западе и северо-востоке республики. На сегодняшний день контейнеры уже получили образовательные организации Абзелиловского, Альшеевского, Аургазинского, Баймакского, Белорецкого, Бижбулякского, Бурзянского, Гафурийского, Давлекановского, Ермекеевского, Зианчуринского, Зилаирского, Кармаскалинского, Кугарчинского, Куюргазинского, Миякинского, Стерлибашевского, Туймазинского, Учалинского, Фёдоровского, Хайбуллинского районов, городов Кумертау, Октябрьский, Сибай, Стерлитамак.
- Внедрение раздельного сбора отходов в учреждениях образования - очень важный шаг на пути к правильному обращению с отходами, так как именно с детства формируется экологическое мышление, культура и повышается экологическая грамотность подрастающего поколения, - подчеркнул исполняющий обязанности министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов. - Миллионы школьников усвоят важнейшие навыки, необходимые для повседневной жизни, а также научатся разделять отходы и видеть в них не обычный мусор, а сырье для переработки.
Отметим, что внедрение селективного сбора отходов в полной мере соответствует целям и задачам национального проекта «Экология», одним из ключевых направлений которого является повышение уровня экологической культуры и ответственности граждан.