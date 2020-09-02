В Башкирии в школах переходят к раздельному сбору мусора

- Внедрение раздельного сбора отходов в учреждениях образования - очень важный шаг на пути к правильному обращению с отходами, так как именно с детства формируется экологическое мышление, культура и повышается экологическая грамотность подрастающего поколения, - подчеркнул исполняющий обязанности министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов. - Миллионы школьников усвоят важнейшие навыки, необходимые для повседневной жизни, а также научатся разделять отходы и видеть в них не обычный мусор, а сырье для переработки.