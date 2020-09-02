Жители Башкирии рассказали, как убивали 100-летнего ветерана

По версии следствия, двое ранее знакомых мужчин в июле 2020 года, узнав информацию о том, что потерпевший хранит у себя дома крупную сумму денег, решили совершить в отношении него разбойное нападение с целью их хищения, а также убийство потерпевшего. Тщательно подготовившись к совершению преступления, в ночное время они проникли в дом ветерана, напали на него, причинили повреждения, от которых наступила его смерть, после чего, обыскав дом, нашли денежные средства, которые похитили, после чего скрылись с места преступления