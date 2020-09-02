Жители Башкирии рассказали, как убивали 100-летнего ветерана

В Башкирии следователи допросили подозреваемых в убийстве 100-летнего ветерана из Кигинского района.
Напомним, расследование шло больше месяца. Пожилого мужчину, который был гордостью района, нашли мертвым в своем собственном доме. Криминалисты сразу же сделали вывод - смерть наступила не сама по себе.
Вскоре стало понятно, что целью нападавших был не сам дедушка, а его деньги. Более того, если бы он не проснулся, то, возможно, остался жив. Грабители залезли к нему в дом ночью, но от громких звуков дедушка все-таки проснулся.
По версии следствия, двое ранее знакомых мужчин в июле 2020 года, узнав информацию о том, что потерпевший хранит у себя дома крупную сумму денег, решили совершить в отношении него разбойное нападение с целью их хищения, а также убийство потерпевшего. Тщательно подготовившись к совершению преступления, в ночное время они проникли в дом ветерана, напали на него, причинили повреждения, от которых наступила его смерть, после чего, обыскав дом, нашли денежные средства, которые похитили, после чего скрылись с места преступления
В настоящее время подозреваемые задержаны, с ним проведены первоначальные следственные действия, в ходе которых в лесном массиве обнаружены и изъяты денежные средства, похищенные у потерпевшего, которые преступники сокрыли после совершения преступления.