Житель Уфы пожаловался на пыль в доме из-за щебеночной дороги

На страницу к Радию Фаритовичу поступило несколько сообщений от жителей Ленинского района. Жители улицы Шмидта рассказали о том, что много лет назад улицу начали асфальтировать, но сделали это не полностью. Вместе с коллегами из администрации Ленинского района разобрались в ситуации. Чуть позже они сообщили о том, что улицу заасфальтируют полностью.

Артур Смирнов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан