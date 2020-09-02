Житель Уфы пожаловался на пыль в доме из-за щебеночной дороги

Пыль не только попадала на окна, но и проникала в дом. Генеральную уборку приходилось делать каждый день, вспоминает уфимец Рафаэль Бикмаев. Всему виной была дорога из щебня, которая пролегала рядом с домом. Вот уже 30 лет мужчина проживает по адресу улица Шмидта, 2Ж. Все это время Рафаэлю приходилось бороться с пылью.

Окна есть, но пыль все равно проходит как-то и в ту часть огорода. Пыль столбом шла, потому что здесь проносились, а щебенка постоянно трется, меняется, поэтому неудобно было, некомфортно. Здесь вот микрорайон есть. Оттуда все школьники ходили. Здесь вот грязь. Они ходили до 9 дома, там школа. По грязи ходили, и было неудобно.

Рафаэль Бикмаев, житель по улице Шмидта, д. 2Ж

Свои дети хоть и выросли, мужчина переживал и за других. Ведь двор полон ребятни. Дети катаются на велосипедах, самокатах, часто гуляют на улице. Устав дышать пылью, Рафаэль вместе с соседями написал обращение в социальных сетях под одним из постов Главы республики.

На страницу к Радию Фаритовичу поступило несколько сообщений от жителей Ленинского района. Жители улицы Шмидта рассказали о том, что много лет назад улицу начали асфальтировать, но сделали это не полностью. Вместе с коллегами из администрации Ленинского района разобрались в ситуации. Чуть позже они сообщили о том, что улицу заасфальтируют полностью.

Артур Смирнов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан

После того как инцидент был принят в разработку, на улице Шмидта появились дорожники. С помощью техники рабочие на участке в 1300 кв.м. уложили 250 тон асфальтового покрытия. Коммунальные службы Ленинского района на участке дороги по ул. Шмидта завершили работы 8 августа.

По улице Шмидта на данном участке дороги производилось асфальтирование уличного дорожного покрытия, в ходе которого привлекли асфальтоукладчик, каток, бригаду из 6 человек.

Фаяз Мукминов, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Ленинского района г. Уфы

Жители Ленинского района активно пишут в социальных сетях. Ежедневно система «Инцидент-менеджмент» регистрирует обращения по разным отраслям, все вопросы оперативно принимаются в работу. Всего за летний период в Ленинский район поступило 287 обращений. Сезонность влияет на темы вопросов. Летом львиную долю занимает благоустройство и ремонт дорог, а также ремонт кровли. Возвращаясь к инциденту по улице Шмидта. Жители довольны. Пыль не попадает в дом, и во дворах стало чище. Теперь автолюбители  здесь проезжают с ветерком. А уфимцы  готовят в администрацию района  новое обращение об установке  знаков ограничения скорости и лежачих полицейских.