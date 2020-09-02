Житель Уфы пожаловался на пыль в доме из-за щебеночной дороги

Пыль не только попадала на окна, но и проникала в дом. Генеральную уборку приходилось делать каждый день, вспоминает уфимец Рафаэль Бикмаев. Всему виной была дорога из щебня, которая пролегала рядом с домом. Вот уже 30 лет мужчина проживает по адресу улица Шмидта, 2Ж. Все это время Рафаэлю приходилось бороться с пылью.
Свои дети хоть и выросли, мужчина переживал и за других. Ведь двор полон ребятни. Дети катаются на велосипедах, самокатах, часто гуляют на улице. Устав дышать пылью, Рафаэль вместе с соседями написал обращение в социальных сетях под одним из постов Главы республики.
После того как инцидент был принят в разработку, на улице Шмидта появились дорожники. С помощью техники рабочие на участке в 1300 кв.м. уложили 250 тон асфальтового покрытия. Коммунальные службы Ленинского района на участке дороги по ул. Шмидта завершили работы 8 августа.
Жители Ленинского района активно пишут в социальных сетях. Ежедневно система «Инцидент-менеджмент» регистрирует обращения по разным отраслям, все вопросы оперативно принимаются в работу. Всего за летний период в Ленинский район поступило 287 обращений. Сезонность влияет на темы вопросов. Летом львиную долю занимает благоустройство и ремонт дорог, а также ремонт кровли. Возвращаясь к инциденту по улице Шмидта. Жители довольны. Пыль не попадает в дом, и во дворах стало чище. Теперь автолюбители здесь проезжают с ветерком. А уфимцы готовят в администрацию района новое обращение об установке знаков ограничения скорости и лежачих полицейских.