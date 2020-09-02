«Жизнь обрушилась»: умирающей девочке из Башкирии срочно нужна помощь

Маргарите из Стерлитамака год и 2 месяца, и ей поставили смертельный диагноз – спинальная мышечная атрофия 1-го типа. До недавнего времени болезнь считалась неизлечимой, но теперь у малышки есть шанс, правда, цена космическая: спасительный укол стоит 160 миллионов рублей. Каждый из нас может стать волшебником для Марго и подарить девочке счастливое будущее.

Без маминой помощи Маргоша не может сидеть, спинка и шея уже не справляются даже с такой нагрузкой. Лежать малышка может только в одной позе, она практически не в состоянии двигаться. Маргарите Кантюковой из Стерлитамака всего лишь год и 2 месяца, и у нее спинально-мышечная атрофия. Девочка – «смайлик», СМА первого типа. Но как ни называй диагноз, суть одна – медленная и верная смерть.

У нас просто обрушилась жизнь, она остановилась. И смысл потерялся. Анастасия Кантюкова, мама Маргариты

СМА девочке поставили, когда ей было 8 месяцев. Медики несколько месяцев не могли понять, что с этой крошкой не так, но все как один были уверены: Маргоша сядет и пойдет, просто всему свое время. Чуда так и не произошло.

Я заметила, что Маргоша перестала переворачиваться. Я взяла направление на Тихорецкую, прочитала много отзывов о поликлинике. Предположительно поставили этот диагноз. Я не поверила тогда, потому что врачи нам там шансов не давали. Анастасия Кантюкова, мама Маргариты

Но шанс на жизнь есть, правда, времени остается очень мало. И это препарат «Золгенсма», в России он не зарегистрирован, но одна инъекция способна полностью излечить спинальную мышечную атрофию. Его стоимость космическая – 160 миллионов рублей, самый дорогой укол на планете, и если Маргарите не вколоть это лекарство в течение 8 месяцев, шансов выжить у малышки практически не останется. Болезнь уже прогрессирует с ужасающей скоростью. У Марго уже атрофируются мышцы, последними будут легкие и сердце. В конце девочка не сможет глотать, а потом – дышать.

160 миллионов, действительно, космическая сумма, очевидно неподъемная для семьи Кантюковых, да и вряд ли для кого-то еще из обычных людей. Именно столько стоит жизнь и будущее этой малышки с не по-детски серьезными глазами. Объединившись, мы сможем сотворить чудо, и каждый из нас может стать волшебником для маленькой Марго. Достаточно отправить СМС на номер 3434 с текстом «платеж Рита 500», где цифра – любая сумма пожертвования. Можно перевести средства и на банковскую карту:

2202 2005 6287 3867 (СБЕРБАНК)

Получатель: Анастасия Владимировна К. (мама Маргариты)