Радий Хабиров о Куштау: «Это то, чего все ждали»

Куштау признали особо охраняемой природной территорией. Соответствующее постановление подписал Глава Башкортостана сразу после согласования с Министерством природы России.

В документе очерчены границы зоны и режим особой охраны. Это значит, что отныне на шихане запрещены все виды деятельности, которые повлекут нарушение сохранности памятника. 

Напомним, что в августе у подножия горы прошли массовые митинги экоактивистов в защиту Куштау, которую хотели начать разрабатывать. Ситуация вокруг природного памятника вышла на федеральный уровень, отреагировал даже Президент страны. Владимир Путин отметил, что заработанные на добыче сырья деньги уходят в офшоры.

Гора будет жить и, соответственно, выполнять свои рекреационные и научные функции. Это окончательная точка. Более того, это признание позиции довольно большого, значительного количества жителей нашей республики, что гора должна остаться. Это дань уважения этой позиции. Я думаю, что это именно то, чего все ждали.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан