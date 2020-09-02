Радий Хабиров о Куштау: «Это то, чего все ждали»

Гора будет жить и, соответственно, выполнять свои рекреационные и научные функции. Это окончательная точка. Более того, это признание позиции довольно большого, значительного количества жителей нашей республики, что гора должна остаться. Это дань уважения этой позиции. Я думаю, что это именно то, чего все ждали.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан