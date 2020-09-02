Радий Хабиров о Куштау: «Это то, чего все ждали»

Куштау признали особо охраняемой природной территорией. Соответствующее постановление подписал Глава Башкортостана сразу после согласования с Министерством природы России.
В документе очерчены границы зоны и режим особой охраны. Это значит, что отныне на шихане запрещены все виды деятельности, которые повлекут нарушение сохранности памятника.
Напомним, что в августе у подножия горы прошли массовые митинги экоактивистов в защиту Куштау, которую хотели начать разрабатывать. Ситуация вокруг природного памятника вышла на федеральный уровень, отреагировал даже Президент страны. Владимир Путин отметил, что заработанные на добыче сырья деньги уходят в офшоры.