Радий Хабиров о взаимодействии нефтяной промышленности и науки: «За этим будущее»

Большие перспективы малых нефтяных компаний. Развитие топливно-энергетического комплекса обсудили на выездном совещании «Промышленный час». Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что это перспективное направление, и потенциал региона в данной сфере ещё не реализован.
Пройти через дезинфицирующий коридор нужно для того, чтобы попасть на одно из самых современных предприятий республики. Инжиниринговый центр УГНТУ – российский лидер в разработке оборудования для нефтяной и газовой промышленности страны. Радий Хабиров осмотрел выпускаемую импортозамещающую продукцию.
Тему синергии бизнеса и науки продолжили на базе опорного вуза России. Открывая совещание, Радий Хабиров напомнил, что республика ведет работу по созданию в регионе научно-образовательного центра мирового уровня. Конечно, с участием Уфимского нефтяного университета.
И оно уже наступило. Университет разработал и внедрил на объектах нефтяного гиганта множество инновационных решений.
Поддержку получат и малые нефтяные компании. Сейчас в Башкортостане порядка 20 небольших месторождений черного золота. К 2025 году профильная ассоциация планирует инвестировать в развитие направления 15 миллиардов рублей. Ожидаемый годовой объём добычи нефти – 1 миллион тонн.
Радий Хабиров идею одобрил, добавив, что этим вопросом нужно заниматься на постоянной основе с привлечением специалистов по геологоразведке, учёных, экологов. Курировать работу будет первый заместитель премьер-министра башкирского правительства Андрей Назаров. Глава республики поручил организовать встречу с руководителями малых нефтяных компаний.
Несмотря на пандемию, предприятия Башкортостана продолжали свою работу. Торгово-промышленная палата республики в достаточном объеме обеспечила заводы средствами индивидуальной защиты. А запатентованные вентилируемые противочумные костюмы до сих пор заказывают регионы России. Радий Хабиров поблагодарил президента ТПП Тимура Хакимова за вклад в борьбу с коронавирусом. Также отмечена работа «Транснефти».
Орден Дружбы народов вручен экс-ректору УГНТУ. При Рамиле Бахтизине университет завоевал звание опорного вуза России, а инжиниринговый центр стал четвертым в стране по объемам отгруженной продукции.
Инжиниринговый центр – это крупное современное импортозамещающее производство. Продукция, произведенная здесь, пользуется спросом в нефтегазовой отрасли по всей стране. За станками работают не только профессионалы, но и студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета. После прохождения практики и получения диплома многие выпускники устраиваются сюда на работу.