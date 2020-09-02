Радий Хабиров о взаимодействии нефтяной промышленности и науки: «За этим будущее»

Большие перспективы малых нефтяных компаний. Развитие топливно-энергетического комплекса обсудили на выездном совещании «Промышленный час». Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что это перспективное направление, и потенциал региона в данной сфере ещё не реализован.

Пройти через дезинфицирующий коридор нужно для того, чтобы попасть на одно из самых современных предприятий республики. Инжиниринговый центр УГНТУ – российский лидер в разработке оборудования для нефтяной и газовой промышленности страны. Радий Хабиров осмотрел выпускаемую импортозамещающую продукцию.

Здесь постоянно ведутся разработка и улучшение данных конструкций. Тут уникальная возможность представлена взаимодействия бизнеса, заказчика, вертикально интегрирующей компании и науки, профессорского состава, здесь проходят практику студенты. Тимур Хакимов, президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан

Тему синергии бизнеса и науки продолжили на базе опорного вуза России. Открывая совещание, Радий Хабиров напомнил, что республика ведет работу по созданию в регионе научно-образовательного центра мирового уровня. Конечно, с участием Уфимского нефтяного университета.

С большим удовольствием мы посмотрели пример взаимодействия бизнеса с нефтяным университетом и, соответственно, с «Транснефтью». Мне кажется, за этим будущее. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И оно уже наступило. Университет разработал и внедрил на объектах нефтяного гиганта множество инновационных решений.

С инжиниринговым центром УГНТУ наше предприятие сотрудничает со дня основания, с 2015 года. В рамках взаимодействия за 5 лет было заключено контрактов и реализовано задач на сумму 269 миллионов рублей. Роман Ковалев, генеральный директор АО «Транснефть – Урал»

Поддержку получат и малые нефтяные компании. Сейчас в Башкортостане порядка 20 небольших месторождений черного золота. К 2025 году профильная ассоциация планирует инвестировать в развитие направления 15 миллиардов рублей. Ожидаемый годовой объём добычи нефти – 1 миллион тонн.

Сегодня мы с администрацией Иглинского района работаем над соглашением, результатом которого будет отчисление в бюджет муниципалитета с каждой тонны добытой нефти. Это была наша инициатива, и думаю, что это будет хорошим примером для всей нашей ассоциации. Сергей Греков, генеральный директор ООО «Ишимбайнефтегаз»

Радий Хабиров идею одобрил, добавив, что этим вопросом нужно заниматься на постоянной основе с привлечением специалистов по геологоразведке, учёных, экологов. Курировать работу будет первый заместитель премьер-министра башкирского правительства Андрей Назаров. Глава республики поручил организовать встречу с руководителями малых нефтяных компаний.

Совершенно точно, что это нужно для нашей экономики, для добывающей промышленности. Мы провели необходимые консультации с нашими партнерами из «Башнефти» и понимание там нашли, это очень здорово. Для нас это пусть будет действительно приоритетом нашей работы в этой части. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Несмотря на пандемию, предприятия Башкортостана продолжали свою работу. Торгово-промышленная палата республики в достаточном объеме обеспечила заводы средствами индивидуальной защиты. А запатентованные вентилируемые противочумные костюмы до сих пор заказывают регионы России. Радий Хабиров поблагодарил президента ТПП Тимура Хакимова за вклад в борьбу с коронавирусом. Также отмечена работа «Транснефти».

Орден Дружбы народов вручен экс-ректору УГНТУ. При Рамиле Бахтизине университет завоевал звание опорного вуза России, а инжиниринговый центр стал четвертым в стране по объемам отгруженной продукции.