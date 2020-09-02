Радий Хабиров – «Салавату Юлаеву»: «Никаких проблем в части поддержки не будет»

Завтра хоккеисты «Салавата» проведут первую игру нового сезона. Юлаевцы сыграют на выезде с нижегородским «Торпедо». А сегодня с игроками, тренерским штабом и руководством клуба встретился Радий Хабиров. Глава Башкортостана поблагодарил всех на минувший сезон КХЛ и пожелал удачи в новом.
Глава республики напомнил о необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе по заполняемости зрительских трибун, то есть не более 25 процентов от вместимости арены. Руководитель региона отметил, что правительство Башкортостана продолжит поддерживать хоккейный клуб.
В завершение встречи Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана работникам клуба. В частности тренер команды Николай Цулыгин получил орден Салавата Юлаева. Хоккеисты поблагодарили руководителя республики за поддержку и хороший настрой на предстоящие игры, а капитан команды Григорий Панин вручил ему именную хоккейную форму.