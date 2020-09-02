Радий Хабиров – «Салавату Юлаеву»: «Никаких проблем в части поддержки не будет»

Завтра хоккеисты «Салавата» проведут первую игру нового сезона. Юлаевцы сыграют на выезде с нижегородским «Торпедо». А сегодня с игроками, тренерским штабом и руководством клуба встретился Радий Хабиров. Глава Башкортостана поблагодарил всех на минувший сезон КХЛ и пожелал удачи в новом.

Хочу передать вам слова приветствия от имени всех болельщиков нашей республики. «Салават Юлаев» для нас бесконечно дорог, и мы за вас всегда очень искренне болеем. Прошлый сезон был очень сложный, неоднозначный. Вы, конечно, очень порадовали нас в плей-офф, здорово играли. Но из-за пандемии коронавируса сложилось так, что не доиграли. Но я всё равно хочу вас поблагодарить за прошлый сезон. Спасибо вам всем огромное!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава республики напомнил о необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе по заполняемости зрительских трибун, то есть не более 25 процентов от вместимости арены. Руководитель региона отметил, что правительство Башкортостана продолжит поддерживать хоккейный клуб.

Как говорят: «Не читайте до обеда советских газет». «Салават Юлаев» для нас очень важен. Поэтому никаких проблем в части поддержки клуба со стороны правительства не будет. Все вопросы мы решим. Идут определённые переговоры, нас поддерживают. Поэтому не обращайте на это внимания. Задача у вас одна – биться до последнего.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В завершение встречи Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана работникам клуба. В частности тренер команды Николай Цулыгин получил орден Салавата Юлаева. Хоккеисты поблагодарили руководителя республики за поддержку и хороший настрой на предстоящие игры, а капитан команды Григорий Панин вручил ему именную хоккейную форму.

Было приятно и неожиданно. Значит, заметили ту работу, которую мы проделывали. Спасибо за это большое.

Николай Цулыгин, тренер ХК «Салават Юлаев