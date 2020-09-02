Радий Хабиров – «Салавату Юлаеву»: «Никаких проблем в части поддержки не будет»

Хочу передать вам слова приветствия от имени всех болельщиков нашей республики. «Салават Юлаев» для нас бесконечно дорог, и мы за вас всегда очень искренне болеем. Прошлый сезон был очень сложный, неоднозначный. Вы, конечно, очень порадовали нас в плей-офф, здорово играли. Но из-за пандемии коронавируса сложилось так, что не доиграли. Но я всё равно хочу вас поблагодарить за прошлый сезон. Спасибо вам всем огромное!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан