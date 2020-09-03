В Уфе лечат артроз при помощи жира

50 операций по лечению артроза на колене с помощью стволовых клеток провели в Уфе в клинике Башкирского государственного медицинского университета. Особенность в том, что пациенту делают липофилинг, то есть откачивают жир, а затем из обработанной жидкости вводят в коленный сустав. Это занимает полчаса. Врачи уже изучают опыт российских специалистов по выращиванию хрящей из стволовых клеток человека.

Это уже третье хирургическое вмешательство на колене с помощью стволовых клеток у жителя Буздяка Шамиля Муратова. Пациент полностью спокоен: эта же бригада врачей оперировала его в предыдущие разы. Артроз мужчине диагностировали 4 года назад. Говорит, что таблетки по эффективности с операцией сравнивать не нужно. Облегчение после посещения больницы, а все манипуляции – под местным наркозом.

Пробовал лечиться препаратами за 4-5 тысяч, толку не было. Колено болит года 4. Шамиль Муратов, пациент

Таких операций в клинике Башкирского государственного медицинского университета провели уже более 50. Суть в том, что пациенту делают липофилинг, то есть откачивают жир. Полученную жидкость помещают в центрифугу для разделения на кровь, жир и самое ценное – стволовые клетки, которые и вводятся затем в коленный сустав. Они размножаются, регенирируются и таким образом частично восстанавливают болезненную область. Уфимские врачи переняли опыт у основателей, коллег из Германии. Специалисты ездили в европейские медучреждения на практику, а теперь самостоятельно их проводят в Уфе.

Уникальность в том, что количество стволовых клеток в 4 раза больше, чем в костном мозге. При этом забор костного мозга – более сложная и дорогостоящая процедура. Расуль Якупов профессор кафедры травматологии и ортопедии клиники БГМУ

Операция для пациента длится полчаса. Врачи говорят, что это самая простая процедура. Ученые долго изучали стволовые клетки: их получали из пуповины при родах, костного мозга, а эффективным оказался… жир. Из активных и здоровых клеток в объеме 3 миллилитра – 10 млн стволовых клеток. Такая процедура предназначена для действующих и бывших спортсменов, а также пациентов с диагностированным артрозом коленного сустава. В будущем врачи надеются использовать полностью выращенные части колена человека.