В Башкирии обратились к родителям школьников

Из-за пандемии коронавируса в школах России действуют ограничения. В связи с этим администрация Уфы обратилась к родителям школьников.

В новом учебном году в школах организовано несколько входов. Это сделано с целью ограничить контакты школьников из разных классов. Сотрудникам школ требуется время, чтобы эту систему входа в здание школ.

Избежать скопление школьников на входах можно, если дети будут приходить в разное время. Как известно, на этот учебный год было составлено особенное расписание: уроки начинаются в разное время.