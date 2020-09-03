Стало известно, когда Греция откроет границы для туристов из России

Власти Греции приняли решение открыть границу с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное решение семи министров. Открыть границы планируется с 7 по 21 сентября.

Чтобы въехать на территорию страны необходимо предоставить отрицательный тест на COVID-19, а также ваучер на отель. Въезд возможен только воздушным путём. К тому же поток туристов будет ограничен.