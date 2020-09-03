В Уфе стартовал культурно-исторический фестиваль «Интернациональная победа»

В Великую Отечественную войну за Родину сражались 190 национальностей. Враг рассчитывал, что советские антинациональные движения поддержат немецкие войска. Но народы СССР, наоборот, сплотившись, встали на защиту. В честь этого представители различных национальностей возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы. В рамках фестиваля пройдут 12 мероприятий.

Во время марафона в Музее Боевой Славы будут представлены выставки различных национальностей. Также в республике Крым в рамках фестиваля будет организован круглый стол, посвященный летчикам-героям. Среди них Муса Гареев и Магуба Сыртланова, которые участвовали в освобождении полуострова.