Юрий Дудь встретил «железного человека из Уфы»

Известный журналист Юрий Дудь показал необычную встречу в новом интервью с актером Юрией Борисовым. Интервьюер и гость программы встретили уфимца Александра, который путешествует по России на велосипеде.

Оказалось, турист проехал за 17 дней 2,5 тысячи километров. Отправная точка Александра – Уфа, а конечная – пик Мустая Карима в Кабардино-Балкарии. В такое немаленькое путешествие Александр поехал от Русского географического общества в честь башкирского писателя. Турист ночует в палатках, а едой закупается в городах.

Сам Александр обычный слесарь, работает на заводе. А отпуск проводит максимально активно. Его семье такое хобби очень нравится, ведь раньше Александр периодически выпивал, но для себя решил завязать с пагубной привычкой, а после в его жизнь пришёл спорт.

Юрий Дудь и Юрий Борисов искренне восхитились жизненным настроем и активной позицией «железного человека из Уфы». Актер Борисов воодушевленно добавил, что теперь у него появилась новая мечта. На что Александр по-философски ответил: «Ну почему мечта? Взял велосипед да поехал».