Восемь городов и сел Башкирии получат 520 млн рублей на благоустройство

520 миллионов рублей на реконструкцию общественных пространств. Глава республики поделился ещё одной победой в социальных сетях. По его словам, позитивная новость состоит в том, что восемь городов и сел Башкирии выиграли федеральные гранты на развитие территорий.
Руководитель региона уточнил, что победителями стали Сибай, Белорецк, Давлеканово, Благовещенск, Учалы, Баймак, Воскресенское и Зилаир. Он также отметил, что большая часть победителей – зауральские населенные пункты, получение грантов является стартом для масштабного развития этой части региона. Всего было подано 11 заявок от восьми городов и двух исторических поселений Башкирии. Все проекты разрабатывались под кураторством советника Главы РБ по развитию общественных пространств Ольги Сарапуловой и Института развития городов и сёл Башкортостана.