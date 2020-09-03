Восемь городов и сел Башкирии получат 520 млн рублей на благоустройство

Руководитель региона уточнил, что победителями стали Сибай, Белорецк, Давлеканово, Благовещенск, Учалы, Баймак, Воскресенское и Зилаир. Он также отметил, что большая часть победителей – зауральские населенные пункты, получение грантов является стартом для масштабного развития этой части региона. Всего было подано 11 заявок от восьми городов и двух исторических поселений Башкирии. Все проекты разрабатывались под кураторством советника Главы РБ по развитию общественных пространств Ольги Сарапуловой и Института развития городов и сёл Башкортостана.