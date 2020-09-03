Символика Башкирии может появиться на новой ракете Роскосмоса

Возможности Роскосмоса – дать нам полную картину того, что у нас есть. Начиная не просто с фиксации границ, а более углубленный анализ – имущества, состояния природной среды, состояния природных объектов. Когда программа Роскосмоса будет выходить на такие действия, мы готовы стать тем плотным объектом, который готов подключиться и получать достоверную, глубокую и подробную историю того, что у нас есть.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан