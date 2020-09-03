Символика Башкирии может появиться на новой ракете Роскосмоса

Символика Башкортостана может быть нанесена на ракету-носитель и прославить регион. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Он посетил республику с рабочим визитом, а также пригласил Главу Башкортостана Радия Хабирова побывать двух российских космодромах – «Байконуре» и «Восточном». Стороны обсудили также общие проекты Башкортостана и «Роскосмоса» по транспорту, нефтехимии, приборостроению. «Весь мир наблюдает за пуском ракет. Это была бы интересная акция», – отметил Рогозин.
Дмитрий Рогозин и Радий Хабиров посетили Салаватский химический завод. Предприятие работает с 1962 года. Оно является единственным в России производителем гептила – важного компонента ракетного топлива и находится в сфере ведения «Роскосмоса». В 2014 году на заводе стартовала реконструкция. Завершить модернизацию планируют до конца 2021 года. Общая стоимость проекта превышает 7,5 млрд рублей.