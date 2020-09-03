Символика Башкирии может появиться на новой ракете Роскосмоса

Символика Башкортостана может быть нанесена на ракету-носитель и прославить регион. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Он посетил республику с рабочим визитом, а также пригласил Главу Башкортостана Радия Хабирова побывать двух российских космодромах – «Байконуре» и «Восточном». Стороны обсудили также общие проекты Башкортостана и «Роскосмоса» по транспорту, нефтехимии, приборостроению. «Весь мир наблюдает за пуском ракет. Это была бы интересная акция», – отметил Рогозин.

Мне кажется, нам надо было с Главой республики встретиться раньше. После обмена мнений, мне показалось, что колоссальный интерес есть у корпорации к республике, у республике к корпорации. Я думаю, это все будет наращиваться.

Дмитрий Рогозин генеральный директор госкорпорации «Роскосмос»

Дмитрий Рогозин и Радий Хабиров посетили Салаватский химический завод. Предприятие работает с 1962 года. Оно является единственным в России производителем гептила – важного компонента ракетного топлива и находится в сфере ведения «Роскосмоса». В 2014 году на заводе стартовала реконструкция. Завершить модернизацию планируют до конца 2021 года. Общая стоимость проекта превышает 7,5 млрд рублей.

Возможности Роскосмоса – дать нам полную картину того, что у нас есть. Начиная не просто с фиксации границ, а более углубленный анализ – имущества, состояния природной среды, состояния природных объектов. Когда программа Роскосмоса будет выходить на такие действия, мы готовы стать тем плотным объектом, который готов подключиться и получать достоверную, глубокую и подробную историю того, что у нас есть.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан