Россия возобновляет авиасообщение ещё с тремя странами

Россия возобновляет авиаперелеты ещё с тремя странами. Границы открываются с Египтом, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства.

Напомним, ранее границы были открыты с такими странами, как Турция, Абхазия, Танзания, Черногория, Хорватия, Белоруссия, Великобритания, Сербия, Швейцария, Болгария, Куба, Доминикана и Мексика. В каждой стране действуют свои правила для въезда. В некоторых помимо справки об отсутствии коронавируса необходим двухнедельный карантин.