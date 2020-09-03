В России зарегистрировано 4,9 тысячи зараженных коронавирусом за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные по зараженным. За сутки было зарегистрировано почти 5 тысяч зараженных COVID-19.

За всё время пандемии в стране выявлено уже 1 009 995 человек с коронавирусом. Этот показатель за сутки увеличился на 4995 пациентов. Однако одновременно болеют 165 532 граждан. За сутки этот показатель уменьшился на 885.