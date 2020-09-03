В Белорецке центр дистанционного образования для детей-инвалидов переехал в новое здание

Белорецкое подразделение республиканского центра дистанционного образования детей с ОВЗ переехало в просторное помещение. Учреждение обслуживает несколько районов. Учителя в режиме онлайн обучают школьников, которые по состоянию здоровья не могут посещать учебное заведение, а также организуют коррекционные занятия.

Многие из учеников центра попасть внутрь без подъемника не смогут. В Белорецком подразделении обучаются инвалиды-колясочники, дети с ДЦП. Ходят они сюда не каждый день, но доступная среда необходима. Раньше филиал Республиканского центра дистанционного обучения ютился на 60 квадратных метрах в обычной школе. Места не хватало. О здании директор подразделения просила давно. Наконец замглавы администрации района по соцвопросам собрал совещание.

Здание опустело недавно. Раньше здесь находился дом ребенка. Кого-то из малышей взяли в новую семью, кого-то перераспределили в Уфу.

За несколько месяцев здание преобразилось. Теперь оно доступно для всех. На стенах поручни, в кабинетах нет порогов. Никаких барьеров. У центра появилось помещения для библиотеки, дети часто берут книги на дом. Появились отдельные кабинеты психолога и логопеда. Ученики теперь могут встречаться с ними с глазу на глаз.

Будет где развернуться и детям, увлекающимся информатикой. Основная часть обучения, конечно, проходит дистанционно. Но теперь ребята смогут встречаться, чтобы дополнительно позаниматься программированием роботехники. Один комплект такого конструктора бесплатно выдается каждому ребенку. А Сибайский центр дистанционного обучения регулярно устраивает фестивали и соревнования. В Белорецк они привезли продемонстрировать площадки.

В будущем многие дети с ОВЗ могут найти работу именно в IT-сфере, говорят учителя. Новое здание для Белорецкого подразделения открыли в честь десятилетия республиканского центра дистанционного образования.