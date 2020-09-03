В Башкирии из реки вытащили утонувшую машину

Водолазы Башкирии нашли в реке Ай утонувшую машину. Автомобиль пропал ещё 20 августа недалеко от деревни Новомещерово Мачатлинского района. Автовладелец оставил машину на краю обрыва, с которого она сорвалась вниз.
Автомобиль упал в реку и затонул. Но найти его удалось не сразу. Машину обнаружили в 350 метрах от места падения. Сотрудникам Аварийно-спасательной службы удалось вытащить её с помощью спецтехники с четырехметровой глубины.
По сообщениям ведомства, затонувшие машины – один из самых опасных видов аварий. В потонувших автомобилях могут находиться люди и выбраться им оказывается не просто.