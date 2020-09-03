В Башкирии из реки вытащили утонувшую машину

Бывают случаи, когда в машине, скатившейся с берега, находятся люди. Например, в 2017 году в Хайбуллинском районе семья с маленьким ребенком поехала на отдых к водоему. Они спали, когда их машина скатилась в воду, спастись им не удалось.

Елена Зинатуллина, пресс-секретарь ГКЧС Башкирии