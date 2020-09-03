В Уфе ночью сгорел продуктовый магазин

Ночью, 3 сентября, в Уфе произошло возгорание в продуктовом магазине. Об этом рассказала пресс-служба МЧС по РБ.

Огнём охватило магазин на улице Российской. Информация о пожаре поступила диспетчеру около 4 часов утра. Уже через несколько минут огонь тушили 6 единиц спецтехинки и 17 человек личного состава.

Оказалось, сгорела фасадная обшивка магазина, который был пристроен к жилому дому. К счастью, возгорание было оперативно ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара предстоит установить.