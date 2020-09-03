В Башкирии рассказали, что нужно делать по прибытии на самолёте из-за границы

В Министерстве здравоохранения Башкирии рассказали подробную инструкцию для тех, кто возвращается на самолёте из других стран.
Прибывшие авиарейсами пассажиры должны заполнить на борту самолёта специальную анкету и форму на портале госуслуг до вылета в Россию. Это можно сделать при покупке билета, но не позже регистрации на рейс.
В течение трёх дней со дня прибытия в Россию жители должны сдать тест на коронавирус и разместить информацию о своём коронавирусном статусе на портале госуслуг. Если в течение 14 дней со дня прибытия появились признаки болезни, необходимо немедленно сообщить об этом в больницу. Лично посещать медучреждения запрещено. Также не нужна обязательная обсервация при приезде.