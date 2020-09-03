Врачи Башкирии спасли парня, которого сбил трамвай

19-летний житель Салавата пострадал в серьёзной аварии. Молодого человека сбил трамвай. Парень получил многочисленные травмы и впал в кому.
Врачи Башкирии поставили сразу несколько страшных диагнозов: ушиб головного мозга тяжёлой степени, отёк головного мозга, левосторонняя гемиплегия (паралич конечностей), множественные травмы головы и туловища. Однако медикам удалось спасти жизнь молодого человека. Для этого были проведены серьёзные операции: лапароцентез, трахеостомию и трепанацию черепа.
Длительное лечение принесло свои плоды – парню стало лучше. Сейчас он сам может стоять и частично двигаться. А полное восстановление молодого человека происходит в РКБ им. Куватова.