В Башкирии завод по производству одноразовой посуды инвестирует в новые цеха 357 млн рублей

Для уфимского предприятия «Полекс Урал», которое занимается производством одноразовой посуды и упаковочной тары, в течение ближайшего месяца будет подобрано оптимальное решение по поддержке. Об этом заявил Глава Башкирии Радий Хабиров.

 «Полекс Урал» выпускает для пищевой промышленности более 190 видов упаковки, в том числе премиум-сегмента. Продукция пользуется спросом у более чем 300 потребителей в России и странах СНГ. На отечественном рынке доля предприятия составляет порядка 25%.

Как рассказал генеральный директор «Полекс Урал» Рефать Абдурашитов, компания реализует масштабный инвестпроект, который позволит создать 70 новых рабочих мест. Общий объём вложений – 357 млн рублей. Для полноценной эксплуатации нового автоматизированного комплекса заводу требуется дополнительная территория. Гендиректор попросил оказать содействие в оформлении аренды соседнего земельного участка площадью 600 кв. м, который находится в муниципальной собственности.

Работаем с 2001 года, производство круглосуточное. Работает в компании 350 человек, мы являемся предприятием, которое занимает 20-25 процентов рынка по выпуску жесткой упаковки для молочной промышленности.

Рефать Абдурашитов, генеральный директор компании «Полекс Урал»