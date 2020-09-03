В Башкирии завод по производству одноразовой посуды инвестирует в новые цеха 357 млн рублей

«Полекс Урал» выпускает для пищевой промышленности более 190 видов упаковки, в том числе премиум-сегмента. Продукция пользуется спросом у более чем 300 потребителей в России и странах СНГ. На отечественном рынке доля предприятия составляет порядка 25%.