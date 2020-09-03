Знаменитое Голубое озеро под Уфой оказалось на грани катастрофы

В 2017 году мы с друзьями восстановили тут пирс и поставили скамейки на средства, которые собрали через соцсети. Кто-то присылал 50 рублей, кто-то 200 рублей, так набрали необходимую сумму, закупили стройматериалы, а всю работу выполнили сами. В этом году мы повторили реконструкцию пирса, заново все покрасили, отремонтировали скамейки. Но этого мало, учитывая тот поток туристов который устремляется сюда каждые выходные. Поэтому в целом у нас возникла идея комплексного облагораживания этой территории: построить нормальный большой пирс, раздевалки, стоянку, установить мусорные корзины и уличное освещение от солнечных батарей, очистить территорию от мусора, повесить мотивирующие плакаты. В Татарстане, например, тоже есть голубые озера. Там они благоустроены, там хорошие спуски к воде, скамейки, мусорки, раздевалки, стоянки, освещение. А у нас только покосившийся пирс и много мусора.

экоактивисты