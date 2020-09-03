Знаменитое Голубое озеро под Уфой оказалось на грани катастрофы
Экоактивисты бьют тревогу: Голубое озеро в Кармаскалинском районе под Уфой в опасности.
Волонтеры, которые долгое время проводят уборку вокруг уникального озера, сообщают о бедственном положении водоема. Несмотря на все усилия активистов, вокруг озера по-прежнему сохраняется огромное количество мусора. Вероятно, всему виной большое количество туристов, которые приезжают сюда на шашлыки.
В 2017 году мы с друзьями восстановили тут пирс и поставили скамейки на средства, которые собрали через соцсети. Кто-то присылал 50 рублей, кто-то 200 рублей, так набрали необходимую сумму, закупили стройматериалы, а всю работу выполнили сами. В этом году мы повторили реконструкцию пирса, заново все покрасили, отремонтировали скамейки. Но этого мало, учитывая тот поток туристов который устремляется сюда каждые выходные. Поэтому в целом у нас возникла идея комплексного облагораживания этой территории: построить нормальный большой пирс, раздевалки, стоянку, установить мусорные корзины и уличное освещение от солнечных батарей, очистить территорию от мусора, повесить мотивирующие плакаты. В Татарстане, например, тоже есть голубые озера. Там они благоустроены, там хорошие спуски к воде, скамейки, мусорки, раздевалки, стоянки, освещение. А у нас только покосившийся пирс и много мусора.
экоактивисты
Голубое озеро в Башкирии - уникальное природное явление. Маленькое по своему размеру, оно в то же время обладает невероятной глубиной. "Фишкой" водоема также является температура воды. В любое время года она стабильна - около 5 градусов. Купаться в ней могут только отважные.
При этом вода в озере настолько чистая, что туристы невооруженным глазом могут разглядеть дно.