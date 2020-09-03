В Башкирии мужчина потерял память после поездки на электричке

Житель Салаватского района оказался в страшной ситуации. Мужчина потерял память в электричке. Подробности инцидента рассказало издание «На земле Салавата».
Местный житель отправился на электричке из села Малояз. Но доехал только до станции Миньяр, где его нашли в тяжелом состоянии. Он ничего не помнил, а также был сильно избит. Из памяти мужчины исчезли воспоминания о поездке на электричке.
К счастью, ему удалось дозвониться жене, которая и забрала несчастного. Врачи диагностировали мужчине переломы рёбер и травму головы. Скорее всего, сельчанин был избит в электричке. Теперь произошедшем занимается полиция.