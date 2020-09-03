Национальные блюда и меню для диабетиков: чем кормят школьников в Башкирии

Меню «диабет» впервые вводится. Конечно, все элементы будут отрабатываться индивидуально, потому что это особенное питание. Мы понимаем требования, которые предъявляются к этому заболеванию, в соответствии с ними исключаем запрещенные продукты. Но питание все равно должно быть разнообразным.

Марина Асфандиярова, директор Центра детского и диетического питания по г. Уфе