Национальные блюда и меню для диабетиков: чем кормят школьников в Башкирии

Кисель с микроэлементами и йодированное молоко. Новое меню для школьников. Для учеников с 1-го по 4-е классы приём пищи ещё и бесплатный. Соответствующее поручение в своём послании Федеральному собранию давал Президент России Владимир Путин.
Не в тесноте, впрочем, и не в обиде. В первый раз в первый класс, в первую школьную столовую и с первыми одноклассниками. Учителя следят за соблюдением дистанции. Столовая 162-й школы рассчитана на 300 детей, сейчас одновременно могут находиться в три раза меньше. Неуправляемые на первый взгляд малыши быстро усвоили правила.
Дамир Хамадеев и его соседи по столу питаются бесплатно. Прежде такое право было только у детей с ограниченными возможностями здоровья или из многодетных и малоимущих семей. Сейчас горячим питанием обеспечены все ученики в Башкортостане с 1-й по 4-й классы.
– На полдник приготовлен учпочмак, также представлены вак-беляш, дучмак с творогом, суп куллама.
Жирные блюда из меню исключили. В рационе мясо и рыба, крупы, свежие овощи и фрукты. Учитывали не только рекомендации врачей-диетологов, но и мнение родителей. Так, мамы и папы школьников просили об особом меню для диабетиков и аллергиков.
Стоимость одного приёма пищи – 55 рублей. Это на 10 рублей больше, чем в прошлом году. Горячее питание для школьников оплатят из федерального и регионального бюджетов. В общей сложности в этом году выделено почти 900 миллионов рублей.
Накормят всех: от учеников начальных классов из столицы до школьников из отдалённых районов Башкортостана. Учебные заведения разделили на три типа: с полным циклом приготовления пищи, с частичным и ещё те, куда доставят горячие блюда. Завтраки для первой смены и обеды для второй.