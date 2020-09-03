В Башкирии зафиксировано нашествие тарантулов

Оказалось, что этот вид пауков для Башкирии - вполне привычное явление.

Житель Уфы накануне случайно наткнулся в своем огороде на страшного паука. Мужчина вышел на участок, чтобы собрать немного огурцов для салата. Уже на самой грядке он заметил пушистого паука и не на шутку перепугался.

Вышел такой в огород за огурчиками с грядки, а тут такое. Чуть в штаны не наложил. Сбежал у кого? Это просто жесть. Максим М., житель Уфы

К слову, эта ситуация не единичная. За последнюю неделю в разных городских пабликах появились десятки подобных фотографий. Горожане шутят: при встрече с таким пауком в домашних условиях проще сжечь дом, чтобы наверняка.

Оказывается, повода для сильной паники нет. Уфимец столкнулся с южноуральским тарантулом. Для нашей местности в конце лета это вполне привычное явление.

Такие пауки именно в это время начинают активно размножаться, а после оплодотворения самки делают на земле подобие гнезда. Этот тарантул действительно может напасть и укусить.

Тарантул впрыскивает в жертву яд и специальные пищеварительные ферменты. Спустя некоторое время ему нужно всего лишь высосать жертву, словно это тарелка жидкого супа.

Для крупных животных и человека яд южноуральского тарантула не опасен. По ощущениям укус может сравниться с последствиями встречи с шершнем. В яде этого вида пауков слишком малая концентрация токсинов, чтобы обездвижить человека.