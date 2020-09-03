В Башкирии зафиксировано нашествие тарантулов

Оказалось, что этот вид пауков для Башкирии - вполне привычное явление.
Житель Уфы накануне случайно наткнулся в своем огороде на страшного паука. Мужчина вышел на участок, чтобы собрать немного огурцов для салата. Уже на самой грядке он заметил пушистого паука и не на шутку перепугался.
К слову, эта ситуация не единичная. За последнюю неделю в разных городских пабликах появились десятки подобных фотографий. Горожане шутят: при встрече с таким пауком в домашних условиях проще сжечь дом, чтобы наверняка.
Оказывается, повода для сильной паники нет. Уфимец столкнулся с южноуральским тарантулом. Для нашей местности в конце лета это вполне привычное явление.
Такие пауки именно в это время начинают активно размножаться, а после оплодотворения самки делают на земле подобие гнезда. Этот тарантул действительно может напасть и укусить.
Тарантул впрыскивает в жертву яд и специальные пищеварительные ферменты. Спустя некоторое время ему нужно всего лишь высосать жертву, словно это тарелка жидкого супа.
Для крупных животных и человека яд южноуральского тарантула не опасен. По ощущениям укус может сравниться с последствиями встречи с шершнем. В яде этого вида пауков слишком малая концентрация токсинов, чтобы обездвижить человека.
Но при этом стоит помнить: токсин непременно вызовет отек, а кожа в месте укуса пожелтеет. Сразу ничего не пройдет, максимальное время на "реабилитацию" составляет два месяца.