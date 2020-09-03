Жестокого убийцу из Уфы нашли спустя 14 лет по запаху

Следователям Уфы удалось раскрыть преступление 14-летней давности. В январе 2006 была убита45-летняя женщина. Доказать виновность преступника удалось по запаху на пальто жертвы.

По сообщениям Прокуратуры Башкирии, в злополучный день убитая выпивала с новым знакомым. Между собутыльниками завязался конфликт, во время которого мужчина несколько разударил женщину ножом в шею, грудь и живот. От полученных травм несчастная скончалась на месте.

Самого мужчину подозревали в убийстве, но тот рассказал, что с убитой знаком не был. Благодаря ольфакторной экспертизе только в прошлом году на пальто убитой был выявлен запах обвиняемого. Также дополнительные показания дала бывшая супруга мужчины.