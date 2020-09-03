В Башкирии детям предложили сыграть в квиз по трагедии в Беслане

Жестокая викторина в последний момент была отменена.

Школьникам из Белорецка предложили сыграть в квиз по истории трагедии в Беслане. Безумную идею рекламировали в социальных сетях, привлекая новых участников. Все посты были "настроены" сугубо на молодых ребят.

Онлайн-мероприятие должно было состояться сегодня, в 2 часа дня. Детям предложили ответить в формате викторины на 10 вопросов по чудовищной трагедии. Организаторы отмечают, что "отвечать нужно быстро и правильно".

При этом участникам необходимо было пройти регистрацию, а потом сообщить на электронную почту количество полученных баллов. Самых умных участников этого странного квиза планировалось наградить подарками.

Однако, когда в соцсетях по этому поводу поднялась шумиха, квиз решили отменить буквально за пару часов до начала. Всю рекламу в соцсетях в спешном порядке удалили.