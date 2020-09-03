В Башкирии в бараках нашли труп мужчины

2 сентября в Белорецке произошёл страшный случай. 60-летний мужчина безжалостно зарезал своего друга. С места преступления подозреваемый попытался скрыться.
Пресс-служба СК РФ по РБ сообщает, что накануне друзья вместе выпивали в заброшенных бараках. В какой-то момент между собутыльниками завязалась ссора, которая перетекла в поножовщину. Агрессивный мужчина ударил ножом своего друга в грудь. Пострадавший скончался сразу от потери крови.
После осознания своего поступка убийца попытался скрыться. Однако сотрудники правоохранительных органов быстро нашли подозреваемого.
Фото: СК РФ по РБ.