В Башкирии в бараках нашли труп мужчины

2 сентября в Белорецке произошёл страшный случай. 60-летний мужчина безжалостно зарезал своего друга. С места преступления подозреваемый попытался скрыться. 

Пресс-служба СК РФ по РБ сообщает, что накануне друзья вместе выпивали в заброшенных бараках. В какой-то момент между собутыльниками завязалась ссора, которая перетекла в поножовщину. Агрессивный мужчина ударил ножом своего друга в грудь. Пострадавший скончался сразу от потери крови. 

После осознания своего поступка убийца попытался скрыться. Однако сотрудники правоохранительных органов быстро нашли подозреваемого.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

пресс-служба СК РФ по РБ

Фото: СК РФ по РБ. 