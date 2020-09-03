В Башкирии обманутым дольщикам начали выдавать ключи от квартир

В настоящее время ЖК «Московский» готовится к зимнему периоду. Запуск строительства этого жилого комплекса, согласно «Дорожной карте», произойдет в июле будущего года. Полностью завершить строительство в литере 3 строители хотят в августе 2022 года. По остальным объектам данного жилого комплекса сроки готовности следующие: в паркинге — в июне 2021 года, в литерах 4, 5а и 5б — в июне 2023 года.