В Башкирии обманутым дольщикам начали выдавать ключи от квартир

Обманутым дольщикам из Башкирии начали выдавать ключи от квартир. К завершению строительства объектов ГК «Госстрой» приступила группа компаний «Садовое кольцо».
С начала года ключи от своих квартир получили 55 человек. К концу текущего года планируется выдать жилье еще 800 дольщикам. Строительные работы ведутся согласно с утвержденной «Дорожной картой».
По состоянию на сегодняшний день, в третьей секции ЖК «Эрмитаж рабочие начали установку системы отопления и водоснабжения, а также ведутся работы по черновой отделке стен, обустройству наружных сетей между секциями 3 и 4-5, укладке кабеля для интернета, монтажу кровли и фасадов. Выполнение всех работ ведется комплексно.
Представители застройщика доложили о ходе работ в ЖК «Белая река» - сейчас здесь ведутся работы по монтажу отопления, системы водоснабжения, прокладке наружного кабеля, электромонтажу и слаботочным системам, установке входных групп и наружной канализации.
В ЖК «Дом на Ленина» строители занимаются устройством каменной кладки наружных стен и внутренних перегородок. Запущены тендерные процедуры по устройству кровли и оконным блокам.
В настоящее время ЖК «Московский» готовится к зимнему периоду. Запуск строительства этого жилого комплекса, согласно «Дорожной карте», произойдет в июле будущего года. Полностью завершить строительство в литере 3 строители хотят в августе 2022 года. По остальным объектам данного жилого комплекса сроки готовности следующие: в паркинге — в июне 2021 года, в литерах 4, 5а и 5б — в июне 2023 года.
Представители компании «Садовое кольцо» напоминают, что все обязательства, которые компания взяла на себя перед дольщиками Башкирии, указанных в дорожной карте объектов, будут выполнены.