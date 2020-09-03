Погода на 4 сентября в Башкирии: солнце и холод

Осень в Башкирии идёт своим чередом. Синоптики уже обещают первые заморозки. 4 сентября в республике установится ясная, солнечная, но прохладная погода.

Редакция bash.news узнала, какие сюрпризы подготовила природа на 4 сентября

Погода в Уфе на 4 сентября

В Уфе прохладная погода

Утром температура воздуха составит +9 градусов. К 11:00 потеплеет до +12. К 17:00 ожидается +16.

Погода в Стерлитамаке на 4 сентября

В Стерлитамаке примерно такая же обстановка, как в Уфе

В 8:00 будет +11 градусов. К полудню температура поднимется до +14. В 17:00 потеплеет до +17 градусов. Осадков тоже нет

Ветер будет до 11 метров в секунду

Погода в Нефтекамске на 4 сентября

В Нефтекамске тоже холодно

В 8:00 температура воздуха составит +8 градусов. К полудню потеплеет до +14. К 17:00 обещают всего +13 градусов.

Погода в Октябрьском на 4 сентября

В Октябрьском ожидается ясная, но прохладная погода

Температура в 8:00 составит +12 градусов. К полудню потеплеет до +16. В 17:00 потеплеет всего до +16 градусов.

Погода в Белорецке на 4 сентября

В Белорецке тоже осень

Утром температура составит +8 градусов. К 11:00 потеплеет до +14. В 17:00 будет всего +13.

Погода в Кумертау на 4 сентября

В Кумертау чуть теплее