Погода на 4 сентября в Башкирии: солнце и холод

Осень в Башкирии идёт своим чередом. Синоптики уже обещают первые заморозки. 4 сентября в республике установится ясная, солнечная, но прохладная погода.
Редакция bash.news узнала, какие сюрпризы подготовила природа на 4 сентября
Погода в Уфе на 4 сентября
В Уфе прохладная погода
Утром температура воздуха составит +9 градусов. К 11:00 потеплеет до +12. К 17:00 ожидается +16.
Погода в Стерлитамаке на 4 сентября
В Стерлитамаке примерно такая же обстановка, как в Уфе
В 8:00 будет +11 градусов. К полудню температура поднимется до +14. В 17:00 потеплеет до +17 градусов. Осадков тоже нет
Ветер будет до 11 метров в секунду
Погода в Нефтекамске на 4 сентября
В Нефтекамске тоже холодно
В 8:00 температура воздуха составит +8 градусов. К полудню потеплеет до +14. К 17:00 обещают всего +13 градусов.
Погода в Октябрьском на 4 сентября
В Октябрьском ожидается ясная, но прохладная погода
Температура в 8:00 составит +12 градусов. К полудню потеплеет до +16. В 17:00 потеплеет всего до +16 градусов.
Погода в Белорецке на 4 сентября
В Белорецке тоже осень
Утром температура составит +8 градусов. К 11:00 потеплеет до +14. В 17:00 будет всего +13.
Погода в Кумертау на 4 сентября
В Кумертау чуть теплее
В 8:00 температура воздуха составит +8. В 11:00 будет уже +16. К 17:00 похолодает до +14. День будет ясным, осадков не ожидается