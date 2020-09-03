Сахарные заводы Башкирии начали приемку свёклы

Закрытие Мелеузовского сахарного завода не отразится на цене сладкого продукта. Опустевшую нишу займут Чишминский и Раевский заводы. За счет модернизации в ближайшие 4 года они должны увеличить переработку свеклы до 9 тысяч тонн в сутки. Кстати, на одном из предприятий второй день как началась приемка урожая 2020 года.
Сначала «браковой», где определяют общее состояние сахарной свеклы, потом на весы, и только после этого лабораторный контроль. Правда, пробы берутся с каждой 10 машины, заезжающей на территорию свеклопункта.
Практически все вручную. Первым делом работники лаборатории определяют общую загрязненность сырья. Уже потом проверяется то, ради чего выращивается свекла – сахаристость. Мытые корнеплоды измельчают и отправляют в соседнюю комнату.
Полученную жидкость процеживают и помещают в анализатор, который в автоматическом режиме выдает результат. Пока средняя сахаристость сырья чуть больше 15 процентов. Ближе к поздней осени этот показатель должен приблизиться к 20 процентам.
В 2019-м приемку сырья начали раньше, уже 22 августа, в этом двери свеклопункта распахнулись 2 сентября. Также как и в прошлом году, от экспорта здесь отказываться не собираются. Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан – это лишь малая часть потребителей чишминской продукции.
Если сахар прежде всего поставляется на внутренний рынок, отходы производства, а это жом гранулированный, будет уходить исключительно за рубеж. Основным покупателем выступает Китай.
В Башкортостане осталось всего два функционирующих сахарных завода. В Чишмах и Раевке. С объемами выращенной свеклы они справятся, уверены в Министерстве сельского хозяйства республики. Все дело в модернизации.
В этом году на Чишминском сахарном заводе планируют переработать порядка 700 тысяч тонн свеклы. При таком раскладе работы хватит до февраля. Пока здесь принимают сырье. Производственные цеха должны запустить уже в эту субботу. По гидротранспортеру сладкие корнеплоды самотеком поплывут на переработку.