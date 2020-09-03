Сахарные заводы Башкирии начали приемку свёклы

Закрытие Мелеузовского сахарного завода не отразится на цене сладкого продукта. Опустевшую нишу займут Чишминский и Раевский заводы. За счет модернизации в ближайшие 4 года они должны увеличить переработку свеклы до 9 тысяч тонн в сутки. Кстати, на одном из предприятий второй день как началась приемка урожая 2020 года.

Сначала «браковой», где определяют общее состояние сахарной свеклы, потом на весы, и только после этого лабораторный контроль. Правда, пробы берутся с каждой 10 машины, заезжающей на территорию свеклопункта.

Практически все вручную. Первым делом работники лаборатории определяют общую загрязненность сырья. Уже потом проверяется то, ради чего выращивается свекла – сахаристость. Мытые корнеплоды измельчают и отправляют в соседнюю комнату.

Берем 72 грамма мезги, добавляем туда 240 миллилитров дистиллированной воды, 10 грамм уксуса и вот это все мешаем. Альфира Галиуллина, лаборант

Полученную жидкость процеживают и помещают в анализатор, который в автоматическом режиме выдает результат. Пока средняя сахаристость сырья чуть больше 15 процентов. Ближе к поздней осени этот показатель должен приблизиться к 20 процентам.

В 2019-м приемку сырья начали раньше, уже 22 августа, в этом двери свеклопункта распахнулись 2 сентября. Также как и в прошлом году, от экспорта здесь отказываться не собираются. Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан – это лишь малая часть потребителей чишминской продукции.

Если уж говорить откровенно, стоимость нашей продукции в странах ближнего зарубежья немножко выше, чем предлагает внутренний рынок. Юрий Баримбойм, генеральный директор Чишминского сахарного завода

Если сахар прежде всего поставляется на внутренний рынок, отходы производства, а это жом гранулированный, будет уходить исключительно за рубеж. Основным покупателем выступает Китай.

В прошлом году на заводе установили прессы глубокого отжима, это позволило увеличить производительность грануляции сухого жома. В этом году ставим сушильный барабан емкостью на 250 тонн. Олег Моор, заместитель генерального директора Чишминского сахарного завода по сырью

В Башкортостане осталось всего два функционирующих сахарных завода. В Чишмах и Раевке. С объемами выращенной свеклы они справятся, уверены в Министерстве сельского хозяйства республики. Все дело в модернизации.

К примеру, плановая суточная мощность переработки как Раевского, так и Чишминского сахарного завода при строительстве составляла 2200 тонн сахарной свеклы в сутки, на сегодняшний день эти объемы – более 4 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки. Юрий Лысов, заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан