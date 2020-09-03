В Башкирии 80-летняя бабушка одна живет в заброшенной деревне

Лидия Ефремова из Стерлибашевского района – единственный житель деревни Ивановка. Бабушке 80 лет, она сама ведрами носит воду, разводит коз и пчел и не жалуется на жизнь.

За 80 лет в этом доме изменилось лишь одно. Бабушка Лида уже давно не спит на печке, а вот детские воспоминания забыть все равно не может. Маленький, но уютный дом – родовое гнездо пенсионерки. Здесь жил еще ее прадед. Здесь провожали на войну отца – маленькой Лидочке был всего год, а когда он пришел живым с фронта, Лиде было уже 5.

Я без валенок, в носках рванула, разволновалась, наверное. В то время не поняла, что это блестит, а он с орденами приехал. Повисла на него и все. Лидия Ефремова

Мама Лидочку не воспитывала. Родителями, кроме папы, женщина называет дедушку и бабушку. Родной дом покинула, когда вышла замуж, но 30 лет назад она вернулась в Ивановку вместе с мужем из Стерлитамака. В 92-м году в деревне уже оставалось всего 4 дома. А после смерти мужа, 8 лет назад, Лидия Ефремова осталась здесь единственной жительницей. И поэтому в деревне нет магазина, за продуктами Лидия Николаевна ездит в райцентр один раз в полгода.

Я все с осени покупаю, не килограммами, а мешками. Муку, крупы, макароны. А все остальное: овощи, молоко, мясо – у меня все здесь. Лидия Ефремова

Одиночество закалило. Сама таскает ведра с водой, разводит коз, содержит пчел. Лидия Николавена говорит, что привыкла к жизни на природе. Уже не боится, что на несколько километров вокруг ни души. В ближайших деревнях её знают все, но на всякий случай в доме имеется арсенал для самообороны.

Стена дома Лидии Николаевны давно превратилась в историческую экспозицию. Инструментам, которыми пользовался еще ее дед, не менее 100 лет. Они уже покрыты ржавчиной и давно не используются. Однако, судя по качеству, даже сегодня с этим серпом можно выйти на работу в поле.