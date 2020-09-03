Летающие лыжники из Башкирии готовятся к чемпионату России

Я понимал, что и так нет прыжков, и если бы лежал, то не простил бы себе потом. Чем больше прыжков сейчас, тем меньше преимущество у соперников.

Ильмир Хазетдинов, многократный чемпион России по прыжкам с трамплина, участник Олимпийских игр 2014 г.