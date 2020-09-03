Летающие лыжники из Башкирии готовятся к чемпионату России

Спортсмены уже прошли два сбора и сейчас продолжают заниматься в Уфе.
Для прыжка с трамплина К-60 спортсменам приходится подниматься пешком в гору. На это уже уходит немало сил. Затем нужно надеть лыжи, восстановить дыхание и только потом прыгать. За одну тренировку лыжники успевают сделать четыре, максимум пять прыжков. Тогда как на современных трамплинах спортсмены выполняют больше 15.
Учитывая, что лыжники долго не тренировались из-за пандемии, сейчас им приходится наверстывать все в ускоренном режиме. Традиционно, чтобы качественно подготовиться к сезону, спортсмены выполняли от 500 до 700 прыжков. В этом году у них чуть больше сотни.
С начала подготовки башкирские летающие лыжники прошли два сбора: двухнедельный в Сочи и недельный в Чайковском. Именно там закладывается основная база спортсменов. Дома они занимаются физической подготовкой. А участник Олимпийских игр 2014 Ильмир Хазетдинов всего 2 месяца назад перенес операцию на колено. Восстанавливается быстрее, чем планировалось, и готовится принять участие в ближайшем турнире.
Сейчас лыжники продолжат оттачивать мастерство на уфимском трамплине. А первые соревнования по плану должны пройти в октябре. Спортсмены отправятся на чемпионат России.