Нуждается в медпомощи: в Уфе пропала 29-летняя девушка

В столице Башкирии разыскивают без вести пропавшую 29-летнюю уфимку. Наталья Иванова перестала выходить на связь 1 сентября. В день пропажи девушка ушла из дома в неизвестном направлении.
Приметы Натальи: худощавая, рост около 165 см, темно-русые волосы, глаза голубые Она была одета в джинсы голубого цвета, футболку темно-малиновую и белые кроссовки с розовыми вставками. На голове у нее был темно-синий платок.
Девушке необходима помощь медиков, поэтому важно найти ее как можно быстрее. Телефоны для связи с волонтерами: 8 (905) 006-99-60, 8 (800) 700-54-2, 112 или 02.