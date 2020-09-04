Нуждается в медпомощи: в Уфе пропала 29-летняя девушка

В столице Башкирии разыскивают без вести пропавшую 29-летнюю уфимку. Наталья Иванова перестала выходить на связь 1 сентября. В день пропажи девушка ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы Натальи: худощавая, рост около 165 см, темно-русые волосы, глаза голубые Она была одета в джинсы голубого цвета, футболку темно-малиновую и белые кроссовки с розовыми вставками. На голове у нее был темно-синий платок.