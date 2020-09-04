Жители Башкирии рассказали, как они относятся к мигрантам

Аналитики рассказали, как жители башкирской столицы относятся к мигрантам. Место Уфы было определено в рейтинге из 20 городов.
Респондентам задали вопросы: «Как вы относитесь к мигрантам?» и «Какую политику в отношении мигрантов вы бы поддержали?». После ответов жителей был составлен рейтинг.
Самым нетерпимым к мигрантам оказался Новосибирск. Далее идут Пермь, Челябинск, Нижний Новгород и Екатеринбург.
37% опрошенных жителей отрицательно относятся к мигрантам. 22% отнеслись положительно, а 41% сказали о том, что у них нет чёткой позиции по этому вопросу.
Уфа оказалась на 15 месте в рейтинге среди 20 городов. В башкирской столице к мигрантам относятся терпимо.