Жительница Башкирии столкнулась с кошмаром после похода к косметологу

Жительница города Стерлитамак поделилась в социальных сетях своим неудачным походом к косметологу. Из-за непрофессиональных действий мастера у женщины на лице выросли огромные шишки и гематомы.

Горожанка пришла на консультацию к косметологу, который сразу предложил ей корректирующую процедуру липолитик. Без подготовки мастер пришла в кабинет уже с готовым шприцом и неизвестной жидкостью в нём. Пострадавшая отметила, что при ней ничего не вскрывалось – неизвестно, кого до этого кололи этим же шприцом. Через две недели после омолаживающей процедуры в области подбородка у женщины выросли гематомы, которые разрастались и очень болели.

Через 2 недели в области подбородка выросла гематома с куриное яйцо. Очень болело, невозможно было дотронуться. Я написала ей, она ответила, что так и должно быть. Позже гематома разделалась на 3 части, 2 из которых начали синеть. Оказалось, в них началось загноение. пострадавшая горожанка

Мастер пригласила женщину на лечение и стала прогревать гематомы, что усугубило ситуацию. Несчастной горожанке пришлось идти к хирургу, который вскрывал гематомы и убирал загноения. Женщина отметила, что мастер пообещала помочь ей с лечением во всём. Но вернув частично деньги, косметолог заблокировала пострадавшую во всех социальных сетях и мессенджерах.

То, что было потрачено на хирурга, процедуру и лекарства, она вернула. Обещала дальше оплачивать мое лечение, но закинула меня в чёрный список, совершенно не идёт на контакт. пострадавшая горожанка

Многие комментаторы посоветовали идти со всеми доказательствами в суд, ведь косметолог должна понести ответственность за случившееся. Тем более, от рук нерадивого мастера могут пострадать и другие клиентки.