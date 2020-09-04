Жительница Башкирии столкнулась с кошмаром после похода к косметологу

Жительница города Стерлитамак поделилась в социальных сетях своим неудачным походом к косметологу. Из-за непрофессиональных действий мастера у женщины на лице выросли огромные шишки и гематомы.
Горожанка пришла на консультацию к косметологу, который сразу предложил ей корректирующую процедуру липолитик. Без подготовки мастер пришла в кабинет уже с готовым шприцом и неизвестной жидкостью в нём. Пострадавшая отметила, что при ней ничего не вскрывалось – неизвестно, кого до этого кололи этим же шприцом. Через две недели после омолаживающей процедуры в области подбородка у женщины выросли гематомы, которые разрастались и очень болели.
Мастер пригласила женщину на лечение и стала прогревать гематомы, что усугубило ситуацию. Несчастной горожанке пришлось идти к хирургу, который вскрывал гематомы и убирал загноения. Женщина отметила, что мастер пообещала помочь ей с лечением во всём. Но вернув частично деньги, косметолог заблокировала пострадавшую во всех социальных сетях и мессенджерах.
Многие комментаторы посоветовали идти со всеми доказательствами в суд, ведь косметолог должна понести ответственность за случившееся. Тем более, от рук нерадивого мастера могут пострадать и другие клиентки.
Фото: Соцсети.