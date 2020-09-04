«Салават Юлаев» одолел «Торпедо» в матче КХЛ

Все голы у юлаевцев забросили хоккеисты первого звена. Хорошее преимущество уфимцы заработали в первом периоде. Отличились Маркус Гранлунд и Тему Хартикайнен. Хозяева сумели дважды поразить ворота Юхи Метсолы. Но между двумя шайбами Сакари Маннинен реализовал большинство. Следующий матч «Салават» проведет также на выезде в Череповце в субботу, 5 сентября. Прямую трансляцию смотрите на БСТ. Начало в 19:20.