В Уфе прошел Довлатовский фестиваль «Литературный импульс»

В Уфе состоялся Первый Довлатовский фестиваль «Литературный импульс». Мероприятие предварило 80-летний юбилей писателя Сергея Довлатова, который будет отмечаться в следующем году.

Название является отсылкой к повести писателя «Ремесло», в которой описывается первая встреча новорожденного Довлатова с классиком русской литературы Андреем Платоновым. Эту сценку, кстати, разыграли в виде театральной миниатюры. В рамках фестиваля прошел онлайн-конкурс «Соло на смартфоне», в котором все желающие в особой писательской манере смогли рассказать веселые истории из своей жизни. Было опубликовано порядка 150 зарисовок. Авторов лучших наградили. По итогам планируется издать отдельный сборник.

На мероприятии прошел некоммерческий показ фильма Алексея Герман-младшего «Довлатов». С приветственным словом на фестивале выступил телеведущий Сергей Майоров, который отметил, что благодаря организации фестиваля Уфа встала в один ряд с такими городами как Санкт-Петербург и Нью-Йорк.