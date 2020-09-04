Башкирия озвучил требования в суде по делу о возврате акций БСК

«Региональный фонд» правительства РБ отправил заявление в Арбитражный суд о привлечении его в качестве третьего лица к делу о взыскании в пользу государства акций БСК. Суд заявление принял.
Правительство РБ требует рассмотреть сделки по отчуждению акций в 2007-2013 годах, но не пересматривать итоги приватизации предприятия 1993 года. В результате последних мероприятий ОАО «Сода» стало на 100% собственностью республики.
ИА «Башинформ» напоминает, ранее ряд экспертов высказались, что возвращение акций БСК может быть в федеральную собственность. Однако правительство Башкирии предоставило в суд документы, подтверждающие, что приватизация предприятия была проведена законно, так как правительство РФ было уведомлено в установленном порядке и ОАО «Сода» отсутствовало в списке стратегических предприятий федерального значения. Таким образом, согласно вердикту правительства РБ передача БСК в федеральную собственность невозможна.
Министр земимущества РБ Наталья Полянская рассказала СМИ, что пересмотра приватизации «Соды» (прошедшей до 2007 года, в результате которой завод перешёл в собственность Башкирии) не будет, так как до 2007 года предприятие принадлежало республике по праву, оно вернётся в республиканскую собственность и вся прибыль от его деятельности будет поступать в бюджет Башкирии.
Глава Башкирии Радий Хабиров подытожил, что сделка по размытию акций ОАО «Сода» и потеря управления компании республикой, совершённая в 2007–2013 годах, является незаконной и несправедливой.
Эксперты в том числе усомнились в том, что решение о возврате акций в Росимущество моет быть оправдано с политической стороны.
Некоторые отметили, что при взыскании акций в федеральную собственность Федерация может поделиться частью или даже всем пакетом акций БСК. Так уже произошло с «Башнефтью».
Следующее заседание суда состоится 14 октября в 15 часов.