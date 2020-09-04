Башкирия озвучил требования в суде по делу о возврате акций БСК

Министр земимущества РБ Наталья Полянская рассказала СМИ, что пересмотра приватизации «Соды» (прошедшей до 2007 года, в результате которой завод перешёл в собственность Башкирии) не будет, так как до 2007 года предприятие принадлежало республике по праву, оно вернётся в республиканскую собственность и вся прибыль от его деятельности будет поступать в бюджет Башкирии.