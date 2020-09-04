Жителям Башкирии не понравился концерт Надежды Бабкиной

Жители города Нефтекамск в Башкирии остались недовольны выступлением Надежды Бабкиной на фестивале. Дело в том, что вход для зрителей был свободным.

На фоне антикоронавирусных ограничений бесплатный концерт, явно рассчитанный на жителей предпенсионного и пенсионного возраста, показался некоторым жителям нелогичным и опасным.

В комментариях под постом в соцсети жители вспомнили и недавнюю болезнь самой Надежды Бабкиной. Народная артистка переболела коронавирусом ещё в конце апреля.

Мнения в соцсетях разошлись: кто-то посчитал бесплатный концерт хорошей идеей, а кто-то – пиром во время чумы.