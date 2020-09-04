В Башкирию поступило 500 тыс доз вакцины от гриппа

Вакцинация против гриппа – одна из самых эффективных процедур в профилактике гриппа, поскольку если даже человек заболевает в эпидсезон острыми вирусными инфекциями, или может даже поставлен грипп, но он переносит его гораздо легче и практически без осложнений.

Зухра Даянова, врач эпидемиолог Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом