В Башкирию поступило 500 тыс доз вакцины от гриппа

Полмиллиона доз вакцины против гриппа поступило в медицинские учреждения республики. Башкортостан получил первую партию вакцины от гриппа для иммунизации взрослого населения.
Препарат распределили в медицинские организации. Прививки в первую очередь будут делать тем, кто находится в группе риска – медработники и педагоги, коммунальщики, транспортники, студенты и другие. Вакцинация от гриппа проходит бесплатно. Министр здравоохранения Максим Забелин попросил жителей сделать прививки, чтобы во всеоружии встретить новый эпидемиологический сезон.
Одним из основных видов осложнений после гриппа является пневмония, говорят эпидемиологи. Чтобы болезнь протекала в легкой форме, нужно делать прививки. Особенно в этом сезоне, утверждают врачи. Ведь помимо гриппа, угрозу представляет и новая коронавирусная инфекция – двойная атака на организм. Вакцина снижает вероятность заболеть почти в два раза. Уфимка Зухра Даянова ежегодно делает прививки. Врач эпидемиолог и не вспомнит, когда последний раз болела гриппом.
В этом году в Башкортостане планируют привить от гриппа более 2 млн 400 тыс тысяч жителей, а это 60 % населения региона. Сегодня в Республиканский центр по борьбе со СПИДом пришла первая партия вакцин. Прививки уже сделали 100 сотрудников.
В первую очередь прививку от гриппа будут делать тем, кто находится в группе риска. Это врачи, педагоги, работники коммунальных служб и другие категории. Так, по плану в 46-й поликлинике в этом году вакцинации подлежит более 50% населения, а это 25 тысяч жителей.
Жители республики могут сделать прививку от гриппа абсолютно бесплатно. Вакцины предоставляются за счет федерального бюджета. Для этого необходимо записаться на прием в поликлинику по месту жительства.