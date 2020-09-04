В России выявили более 5 тысяч зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Суточное количество заболевших увеличилось. Было зарегистрировано 5110 человек с COVID-19 за сутки.

За всё время пандемии с коронавирусом зарегистрировали уже 1 015 105 человек. Однако одновременно болеют лишь 164 709 пациентов. Этот показатель уменьшился на 823 человека за сутки.