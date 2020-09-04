Компания «Кроношпан» подарила детям футбольное поле

По радостным лицам детей эта площадка действительно очень важна, им она очень нужна была. Это стало центром притяжения в Миловке. Ну и мы надеемся, что дети не только будут просто играть, но и будут расти новые имена в российском футболе.

Александр Кирилов, директор МОБУ СОШ с. Миловка Уфимского района