Компания «Кроношпан» подарила детям футбольное поле

Занятия по физической культуре на современной спортивной площадке. На территории средней школы села Миловка Уфимского района компания «Кроношпан» построила футбольное поле.  

В новый учебный год с новой спортивной площадкой. Большой подарок для  средней школы села Миловка Уфимского района сделала компания «Кроношпан». На территории учебного заведения появилось современное футбольное поле.

По радостным лицам детей эта площадка действительно очень важна, им она очень нужна была. Это стало центром притяжения в Миловке. Ну и мы надеемся, что дети не только будут просто играть, но и будут расти новые имена в российском футболе.

Александр Кирилов, директор МОБУ СОШ с. Миловка Уфимского района

Была задача – успеть построить спортплощадку в селе Миловка к началу учебного года. Сегодняшний день показал, что благотворительная акция завершилась успешно и в срок.

На подготовку ушло порядка трех месяцев, согласовывали размеры площадки, наполнение, инертный материал и подрядная  компания буквально за месяц построила эту площадку. Площадка сделана с соблюдением всех норм безопасности, по всем требованиям СанПиН.

Равиль Сабиров, представитель компании ООО «Кроношпан Башкортостан»

Оценку результатам труда главные эксперты средней школы села Миловка поставили высокую. Ворота равномерные, газон хороший.

На новом футбольном поле прошел товарищеский матч между командой «Кроношпан» и сборной села Миловка, где победила дружба. 