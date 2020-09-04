Компания «Кроношпан» подарила детям футбольное поле

Занятия по физической культуре на современной спортивной площадке. На территории средней школы села Миловка Уфимского района компания «Кроношпан» построила футбольное поле.
В новый учебный год с новой спортивной площадкой. Большой подарок для средней школы села Миловка Уфимского района сделала компания «Кроношпан». На территории учебного заведения появилось современное футбольное поле.
Была задача – успеть построить спортплощадку в селе Миловка к началу учебного года. Сегодняшний день показал, что благотворительная акция завершилась успешно и в срок.
Оценку результатам труда главные эксперты средней школы села Миловка поставили высокую. Ворота равномерные, газон хороший.
На новом футбольном поле прошел товарищеский матч между командой «Кроношпан» и сборной села Миловка, где победила дружба.