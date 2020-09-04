В Уфе рецидивистка заколола соседку

По сообщениям пресс-службы МВД по РБ, в больницу города доставили 34-летнюю женщину с ножевыми ранениями шеи и живота. Оказалось, на неё напала соседка по коммунальной квартире. Обвиняемая выпивала в собственной комнате, но после вышла на общую территорию и столкнулась с пострадавшей. Между соседками завязался конфликт, который перетёк в поножовщину.