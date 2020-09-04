В Уфе детям приходится ходить в школу через щель в заборе

Житель Уфы рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются школьники в условиях пандемии. Дело в том, что некоторые дети не могут дойти до школы напрямую.

Школьники, которые живут на Блюхера 3/1, 3/7, 3/8, 3/10, обычно ходили в школу через территорию больницы № 18. Из-за карантина медучреждение было вынуждено закрыть калитку. Альтернативный путь до школы имеется, но он длиннее на два километра. Чтобы не тратить лишнее время, школьники перелазят через забор.

Сначала дети перебрасывают на другую сторону свои сумки и сменную обувь, а потом проходят между железными прутьями. Причём так делают не только дети, но и взрослые, которым нужно дойти до остановки «Юрюзань».