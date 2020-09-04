В Уфе мужчина зверски избил собаку палкой

Уфимцы стали свидетелями жуткой картины. В Сипайлово мужчина избил свою собаку ногой и палкой. Бедное животное даже не могло подняться на ноги.
Инцидент зафиксирован во дворе дома № 8/2 по улице Рыльского. Очевидцы сообщают, что сначала нерадивый хозяин бил собаку ногой, а потом взял палку. Несчастно животное просто лежало на земле и даже не могло пошевелиться.
За происходящим наблюдали маленькие дети, которые, как было видно по их реакции, были страшно напуганы. Автор видеозаписи надеется, что на жестокого хозяина обратят внимание зоозащитники Уфы.
Видео: соцсети.