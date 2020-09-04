Жители Башкирии обнаружили труп женщины с перерезанным горлом

Жители Стерлитамака наткнулись на страшную находку. Они обнаружили труп женщины с перерезанным горлом. Инцидент произошёл 3 сентября.

Испуганные горожане сразу обратились в полицейский участок. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность убитой – ею оказалась 46-летняя местная жительница. Рядом с телом был обнаружен осколок стекла с кровью. Следователи обнаружили на стекле отпечатки пальцев, по которым удалось найти убийцу.

Оказалось, преступником был ранее судимый 31-летний знакомый убитой. В злополучный день они вместе выпивали недалеко от жилого микрорайона, пока между не завязалась перепалка. Тогда мужчина перерезал горло собутыльнице стеклом.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба СК РФ по РБ