В Уфе застройщикам долгостроя грозит 18 лет тюрьмы

Дольщики ждут своих квартир больше десяти лет. Обвинение требует приговорить к девяти годам лишения свободы руководителей жилищно-строительного кооператива Разифа Абдрашитова и Андрея Чеботарева, которые обвиняются в мошенничестве. Им инкриминируют обман 67 членов кооператива на сумму около 150 млн рублей. Очередное судебное заседание прошло сегодня в Советском районном суде Уфы. Оглашение приговора перенесли нас следующую неделю.