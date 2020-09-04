В Уфе застройщикам долгостроя грозит 18 лет тюрьмы

Прокуратура запросила 18 лет тюрьмы на двоих прокуратура застройщикам долгостроя «Треугольник». Речь о жилом комплексе по улице Менделеева.
Дольщики ждут своих квартир больше десяти лет. Обвинение требует приговорить к девяти годам лишения свободы руководителей жилищно-строительного кооператива Разифа Абдрашитова и Андрея Чеботарева, которые обвиняются в мошенничестве. Им инкриминируют обман 67 членов кооператива на сумму около 150 млн рублей. Очередное судебное заседание прошло сегодня в Советском районном суде Уфы. Оглашение приговора перенесли нас следующую неделю.
Ранее Кировский суд уже приговорил уфимцев к четырем годам лишения свободы по другому уголовному делу. Выступая инвестором и генподрядчиком многоэтажки по улице Кирова, они собрали с дольщиков 307 млн рублей, которые потратили на собственные нужды , в том числе на покупку дорогостоящих автомобилей бизнес-класса. .