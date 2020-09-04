В Башкирии бабушка провалилась в яму в собственном гараже

Сегодня, 4 сентября, в Белорецке с местной жительницей произошёл несчастный случай. 74-летняя женщина провалилась в яму гаража и не смогла выбраться сама. Пострадавшей смогли помочь только спасатели.

Женщина отправилась в свой гараж, где случайно оступилась. Она упала в смотровую яму, откуда не смогла выбраться. Несчастная начала кричать и звать на помощь. К счастью, в какой-то момент мимо прошёл сосед, который и услышал просьбы о помощи.